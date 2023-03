Ook Ticketswap slaat alarm om gehoorschade: 'Kwart van concertbezoekers heeft piep in oor’

nieuwe campagneEen kwart van de Nederlanders die met regelmaat een concert bezoekt heeft na afloop last van een piep in zijn oor of kampt met andere vormen van gehoorschade. Dat blijkt uit onderzoek van Ticketswap, dat vanwege het probleem een nieuwe veiligheidscampagne lanceert om gehoorschade tegen te gaan. ,,We doen als muziekindustrie nog niet genoeg om de gezondheid van het gehoor te beschermen.”

Audiciens en leveranciers zagen de verkoop van gehoorbescherming op maat het laatste half jaar exploderen, dankzij de toegenomen media-aandacht voor tinnitus, hyperacusis en andere vormen van gehoorschade. Toch blijkt volgens Ticketswap dat nog lang niet iedereen zijn oren beschermt. Slechts drie op de tien respondenten geeft aan oordoppen te gebruiken bij een festival of concert. Dit terwijl meer dan de helft van de jongeren risico loopt op gehoorschade door harde muziek, blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsraad.

Ticketswap, het platform waarop bezoekers concertkaartjes kunnen doorverkopen, maakt zich zorgen om het maatschappelijke probleem van gehoorschade en besloot zich op het onderwerp te storten. Uit haar onderzoek blijkt dat bijna de helft (46 procent) van de respondenten gehoorverlies heeft ondervonden door blootstelling aan lawaai en dat minder dan de helft (44 procent) weet wat tinnitus is. Ter vergelijking: 65 procent van de ondervraagden ziet zonnebrandcrème als een essentieel item, in het geval van oordopjes is dit slechts een kwart.

Don't miss a beat

Met een nieuwe campagne genaamd #dontmissabeat, die vandaag in het kader van het internationale World Hearing Day is gelanceerd, wil Ticketswap muziekfans bewust maken van het belang van een gezond gehoor. Ze slaan hiervoor de handen ineen met het Britse UK Hearing Conservation Association (UKHCA). Het is de bedoeling dat het komende festivalseizoen meer voorlichting wordt gegeven over sonische veiligheid. Daarnaast sponsort TicketSwap deze zomer zogeheten ‘cool-off zones’ op festivals als Into The Woods, Into The Woods ADE en Wildeburg, inclusief een kunstinstallatie geïnspireerd op sonische veiligheid.

Gehoorschade staat sinds vorig jaar hoog op de agenda bij tal van organisaties. Zelfs heel korte optredens of dj-sets kunnen onomkeerbare schade veroorzaken, zegt Clare Forshaw, oprichter van UKHCA. ,,Wij vinden dat iedereen op een veilige manier van geluid moet genieten, zodat het een leven lang meegaat. Door het gebruik van oordoppen bij livemuziek krijg je nog steeds de volledige ervaring. Vermijd om recht voor de luidsprekers te staan en geef je oren soms wat rust.” UKHCA hoopt op massale bewustwording om concert- en festivalgangers te behoeden voor gehoorschade.

Het ontstaan van gehoorverlies is een geleidelijk proces, vertelt Conny Polleunis, expert bij audicien Schoonenberg. ,,Tegen de tijd dat iemand zich realiseert dat het gehoor slechter wordt, kunnen het dagelijks leven én de gezondheid al op een negatieve manier beïnvloed zijn. Mensen wachten te lang, tot wel 7 jaar, om over te gaan tot de aanschaf van gehoorondersteuning. Huisartsen zouden een rol kunnen spelen in voorlichting.” Volgens Polleunis zou meer dan zestig procent van de gehoorproblemen kunnen worden opgemerkt via de eerstelijnsgezondheidszorg. ,,Maar dit heeft in veel landen nog niet voldoende aandacht.”

Nieuwe app

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceert vrijdag in het kader van World Hearing Day een app waarmee mensen thuis een gehoortest kunnen doen. Die app is nodig, zegt de WHO, omdat wereldwijd meer dan 1,5 miljard mensen met gehoorverlies leven. Nog los van het persoonlijke leed zijn ook de maatschappelijke kosten hoog, meldt ook Stichting Hoormij vrijdag. ,,Denk aan de verminderde arbeidsparticipatie, lagere kwaliteit van leven, vermindering van sociale contacten en het versneld intreden van dementieklachten”, aldus directeur Wil Verschoor.

Niet opgemerkt gehoorverlies kost de maatschappij jaarlijks 980 miljard, meldt Amsterdam UMC vrijdag in een persbericht. ‘De verwachting is dat dit de komende decennia nog meer wordt door de vergrijzing en blootstelling aan risicofactoren zoals recreatielawaai’, meldt het centrum.

De app van de WHO heet HearWHO en is een internationale versie van een oorspronkelijke Nederlandse test.

