Ook tweede aflevering Five Live niet goed ontvangen bij kijkers: ‘Haal maar van de buis’

Vorige week keken nog 987.000 mensen naar het programma. Hoewel toen veel mensen voor de tv zaten om de eerste aflevering te zien, was er ook meteen veel kritiek. Op Twitter klaagden mensen dat de serie flauw en slecht was. Ook waren kijkers kritisch over het feit dat een personage zijn naam deelt met Orlando Boldewijn , de 17-jarige jongen die in 2018 verdronk na een date op een woonboot.

