Oorlogsfilm De Oost onder de loep en hoe bevalt Ferry zonder Undercover-kennis?

Ilse DeLange teleurge­steld in organisa­tie songfesti­val: ‘Niet eens gebeld’

12 mei Hoewel Ilse DeLange in 2014 tweede werd tijdens het Eurovisie Songfestival en haar pupil Duncan Laurence in 2019 won, is de zangeres niet gevraagd om er dit jaar bij betrokken te zijn. Tot grote verbazing van haarzelf. ,,Ik vind het heel gek, daar ben ik heel eerlijk in”, zei Ilse vanavond in College Tour.