Op deze data keren Chateau Meiland en Expeditie Robinson terug op tv

De najaarsprogrammering van RTL is al helemaal rond. Vanaf zondag 1 augustus is Jaïr Ferwerda te zien met zijn eigen programma Hai Society, daarin gaat de presentator op pad met vermogende Nederlanders in het buitenland. Ook Oh Wat Een Jaar! en Bankgiro Miljonairs keren terug: beide zijn vanaf zaterdag 28 augustus te zien.



Kijkcijferkanon Expeditie Robinson is vanaf 29 augustus weer te volgen. Het nieuwe seizoen, opgenomen in Kroatië, is elke zondagavond om 20.00 uur op RTL4 te zien. Een dag later, 30 augustus, maken zowel Goede Tijden, Slechte Tijden, Kopen Zonder Kijken en Jinek hun comeback.



Tour de Frans, het nieuwe programma van Frans Bauer, trapt af op 31 augustus. In Tour de Frans gaat de zanger on tour met zes artiesten. Angela Groothuizen, Jan Dulles, Berget Lewis, Jamai Loman, Maradonnie en Danny de Munk stappen bij Frans in de Tour de Frans tourbus en bezoeken ze iedere week van één artiest de plek waar ze zijn opgegroeid.



Het nieuwe seizoen van de hysterische Meilandjes, te zien op SBS6, verschijnt 30 augustus op de buis. De realityserie is vanaf dan twee keer per week te volgen: op maandag en donderdag. Wat kijkers precies kunnen verwachten van de nieuwe reeks is nog niet bekend.