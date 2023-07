Op deze datum is kennisquiz The Connection terug

Kennisquiz The Connection krijgt in het najaar een nieuw seizoen. Het BNNVara-programma wordt gepresenteerd door Patrick Lodiers, die vorig jaar de quiz overnam van Matthijs van Nieuwkerk.

In The connection spelen elke aflevering drie bekende Nederlanders tegen elkaar. Zij proberen in vier rondes zoveel mogelijk goede antwoorden bij elkaar te spelen. Alle juiste antwoorden van elke ronde staan in verband met elkaar en leiden naar één allesomvattend antwoord. Voorbeeldje: wat is de connectie tussen De Verlosser, tram 14 en thuisbasis van Ajax? Antwoord: Johan Cruijff. Het nieuwe seizoen verschijnt 28 oktober op televisie.

Het eerste seizoen in 2022 werd gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. De presentator verbrak eind vorig jaar zijn banden met omroep BNNVARA nadat een artikel in de Volkskrant was verschenen over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Hij legde ook zijn werk neer. Patrick Lodiers nam de presentatie van The Connection over. Tijdens de eerste editie werd geen winnaar uitgeroepen, de tweede reeks won cabaretier Lisa Loeb.

