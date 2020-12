Op het sociale leven van Robbie Williams had corona amper impact: ‘Leef al geïsoleerd sinds 1993'

Het klinkt als een doorsnee, aanstekelijk kerstliedje. Eentje dat in je hoofd blijft zitten, zoals er zoveel van zijn in de wereld. Toch wijkt de boodschap in Can’t stop Christmas af van het geijkte. Robbie Williams schreef het op aanraden van zijn vrouw Ayda. ,,Als je over dit jaar geen liedje schrijft, laat je echt een kans liggen, zei ze. De regel Santa’s on his sleigh, but now he’s two meters away komt ook van haar. Ja, ze is slim, hè?’’