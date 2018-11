‘‘Stel”, zegt Ruben van der Meer, ,,iemand begint een punaisemuseum in zijn tuinhuis. Alles hangt er vanaf, want al zijn geld zit erin.” ,,Bovendien”, voegt Tijl Beckand daar aan toe, ,,hij wil met dat punaisemuseum zijn ex terugwinnen. Hoe gaat hij dat doen?”



We zitten in het bedrijfspand van Van der Meer. De Lama’s onder leiding van Patrick Lodiers hebben net een promo opgenomen, want jawel, ze gaan weer optreden: vanaf 7 november 2019 in de Ziggo Dome (kaartverkoop begint vandaag vanaf 17.00 uur). Van der Meer is spontaan een verhaal begonnen over ‘de man met zijn punaisemuseum’. Beckand verzint er een vervolg bij. Deze manier van vertellen is een belangrijke component van het dna van De Lama’s, die al jaren het publiek vermaken. Welke bestanddelen behoren tot dat dna, wie brengt wat in en waar komt het allemaal vandaan? ,,Het vertellen heb ik van mijn vader”, legt Beckand uit. ,,Hij verzon verhalen over iedereen in de buurt, over politici of sporters. Over Louis van Gaal bijvoorbeeld. Dan verzon mijn vader hoe Van Gaal thuiskwam en het verder ging.” ,,Het hardste deel van het dna komt van Ruben van der Meer”, stelt Ruben Nicolai. ,,Hij spaart niemand en niets wordt geschuwd.” Jeroen van Koningsbrugge: ,,Het is lekker hoekig. Boem! Zo heftig dat het grappig is.”



Van der Meer: ,,Vroeger vermaakte ik iedereen al, samen met mijn broer. Verkleden, alles. Mijn humor komt van de straat. Amsterdam. Ik groeide op tussen Marokkanen, Turken, Italianen, Antillianen. Het was afzeiken. Die was een bootvluchteling, die was scheel of dik. Er liep een kind met verlamming. Zijn been was helemaal paars. Zongen we Purple Been, en hij zong zelf mee. De humor had ik van mijn oma. Die had een partij oneliners…”