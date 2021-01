Op1 krijgt ‘sobere versie’ als avondklok wordt ingevoerd: mogelijk minder gasten

Het kabinet kondigt woensdag extra maatregelen aan om de coronacrisis te bestrijden. Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat.

Huisjes verwacht dat Op1 in de categorie ‘essentieel’ valt dankzij de informatievoorziening in het programma en op die manier een uitzondering krijgt. ,,Er is bij de kijker grote behoefte aan informatie en opinie. Als het kan gaan we door in een sobere versie. Dat betekent dat er misschien iets minder gasten aan tafel verschijnen”, zegt hij. Het is volgens hem niet uit te leggen als de studio vol zou zitten terwijl iedereen ‘s avonds thuis moet blijven.