Opdrachten Schimmelpenninck bijna gecanceld na uitspraak over ‘lekkere’ Alexia

In de Zelfspodcast-aflevering van 24 juli kwam prinses Alexia aan bod, die in het nieuws was gekomen nadat TikTok-dansfilmpjes van haar waren uitgelekt. Jaap Reesema, met wie de presentator de Zelfspodcast opneemt, begon in de podcast over de 15-jarige Alexia, waarop Schimmelpenninck (36) haar ‘de lekkerste’ van de prinsessen noemde. ,,Daar kunnen we niet omheen draaien’’, vervolgde hij. ,,Schijnt arrogant te zijn. In Wassenaar wordt wel gezegd: die loopt al wel buiten de prinsenmuiltjes.’’



Hoewel zijn uitspraken aanvankelijk niet voor ophef zorgde, gebeurde dat een week later wel toen diverse nieuwssites de woorden van Schimmelpenninck uitlichtten. De presentator kreeg veel kritiek te verduren en ontving zelfs doodsbedreigingen. ‘Voicemail vol doodsbedreigingen, mails naar mijn vriendin met als boodschap dat ik een pedofiel ben’, zo schreef Schimmelpenninck op Twitter.



Het leek er zelfs even op dat de uitspraak van Schimmelpenninck zo veel teweeg bracht, dat ook opdrachtgevers besloten niet meer met hem samen te werken. ,,Er zijn allemaal mensen die hebben mij afgebeld. Ik stond geboekt voor allerlei dingen. Die zeiden: imagoschade, we kunnen nu niet met je door. Er zijn allerlei mensen die je scheef aankijken.” Uiteindelijk werden de klussen niet gecanceld nadat hij opheldering gaf over de situatie, zo maakt Schimmelpennick duidelijk.