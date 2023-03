Openbaar Ministerie gaat Ali B en Jeroen Rietbergen vervolgen voor zedendelicten

met videoHet Openbaar Ministerie gaat Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland . Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding.

Marco Borsato wordt voor een Voice-gerelateerde aangifte niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie seponeert die zaak omdat de verklaring van het slachtoffer in zijn zaak niet ondersteund wordt door een tweede bewijsmiddel.

Er loopt nog wel een andere zaak tegen Borsato, daarover is nog geen beslissing genomen. Die zaak liep al vóór de Voice-affaire en draait om een aangifte over de dochter van een vrouw die hem assisteerde op fanclubdagen. Borsato deed daarover een tegenaangifte van smaad en laster. Die zaak is nog in onderzoek.

Borsato wil niet inhoudelijk reageren. ,,Hij heeft met instemming kennis genomen van het besluit en wil het daar verder bij laten,” zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops die de zanger met zijn vrouw Carrie bijstaat.

Meerdere aangiften van verkrachting en aanranding

Justitie startte eind april vorig jaar een strafonderzoek tegen vier verdachten van zedenfeiten rond talentenjacht The Voice Of Holland. De zaken kwamen aan het licht tijdens een uitzending in januari 2022 van het YouTubeprogramma Boos van Tim Hofman over grensoverschrijdend gedrag rond de talentenshow. Vier mannen kwamen onder vuur te liggen: ex-juryleden Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. Er kwamen minstens negen aangiften binnen, onder meer van verkrachting en aanranding. Niet alle aangiften zijn Voice-gerelateerd, maar de meeste kwamen wel aan het licht door de ophef over de eens zo geroemde talentenshow.

Al eerder werd bekend dat Martijn N. niet wordt vervolgd, ondanks twee aangiften, wegens gebrek aan bewijs. Maar de zaken tegen Ali B, Rietbergen en Borsato bleven in onderzoek. Het opvallendste slachtoffer in de hele zaak is ex-deelneemster Nienke Wijnhoven die als een van de weinige aangevers naar voren stapte en haar verhaal deed. Zij deed aangifte van verkrachting tegen Jeroen Rietbergen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en Ali B. © Brunopress/ANP

Eén aangifte geseponeerd

Tegen Ali B. werden meerdere aangiften gedaan van verkrachting en een van aanranding. Eén geval van verkrachting wordt geseponeerd omdat daar geen strafbare feiten zijn geconstateerd. Ali B wordt dus wel vervolgd voor drie andere feiten. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Eén van die drie feiten is ‘Voice-gerelateerd’.

De rapper zegt ‘blij’ te zijn met dat hij in één zaak niet vervolgd wordt, maar het ‘verbaast hem enorm’ dat het OM hem wel wil vervolgen in de andere zaken. Er lopen volgens hem mediationgesprekken met de aangeefsters en hij hoopte dat het OM dat wilde afwachten.

Jeroen Rietbergen gaf als enige van de verdachten toe zich grensoverschrijdend te hebben gedragen, maar ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Justitie ziet echter genoeg bewijs om hem voor de rechter te slepen. Rietbergens partner Linda de Mol zette hem na het losbarsten van de affaire meteen aan de kant, maar inmiddels doen verhalen de ronde dat het stel weer bij elkaar zou zijn. Linda de Mol wil niet reageren op het besluit van het OM, laat haar manager weten.

Nienke Wijnhoven: gevoel van erkenning

Nienke Wijnhoven laat via haar advocaat Sébas Diekstra weten dat zij eindelijk het gevoel heeft dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen. ,,Erkenning omdat zij als slachtoffer echt gehoord wordt. Haar ervaringen zijn niet gebagatelliseerd of verdraaid. Wat haar overkomen is, wordt nu ook voor waarheid aangenomen door het Openbaar Ministerie. Zij is dankbaar voor het gedegen en integere strafrechtelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden.”

Wijnhoven hoopt dat anderen zich hierdoor gesterkt voelen om alsnog naar voren te treden. Zij wil tegen andere slachtoffers zeggen: ,,Het ligt niet aan jou en je bent niet alleen.’’

Volledig scherm Talpa-baas John de Mol kwam in het nauw na de schandalen rond The Voice. © ANP / ANP