Openbaar Ministerie gaat uitspraken van Johan Derksen onderzoeken

Het Openbaar Ministerie gaat de beweringen van Johan Derksen onderzoeken en roept betrokkenen op hun verhaal te doen. Hij zei dinsdag dat hij in de jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf spreekt van ‘een jeugdzonde’.

‘Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag Inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is’, stelt het OM. ‘Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.’



De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op zogenoemde strafrechtelijke relevantie. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn.



Iemand die bewusteloos is, kan geen toestemming geven voor seksueel contact en is juridisch gezien wilsonbekwaam. De actie van Derksen is dan verkrachting, hoewel juridisch kan worden aangevoerd dat dwang ontbrak, dan is sprake van misbruik. Verkrachtingen kunnen sinds een wetswijziging in 2013 niet meer verjaren. Hetzelfde geldt voor verkrachtingen die in dat jaar nog niet verjaard waren, oftewel als ze toen minder dan twintig jaar geleden plaatsvonden. Het verhaal van Derksen speelde vermoedelijk in 1971 en zou dus zijn verjaard.



Het OM zegt dat er 'duidelijk sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag’. ‘Daarbij is ook de wijze waarop er in het TV-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.’

Stella

Eerder vandaag maakte bekend e-bikespecialist Stella Fietsen al bekend om die reden de sponsoring van tv-programma Vandaag Inside per direct stop zette. ‘Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen’, laat het bedrijf weten. Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma, was donderdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.



Stella Fietsen kon nog niet direct zeggen hoelang de sponsoring al liep en hoeveel geld er precies mee gemoeid is. Volgens de woordvoerder gaat het om een totaalbedrag voor sponsoring aan meerdere programma’s van producent Talpa. Stella is ‘zeker geen hoofdsponsor’ van het programma, aldus de woordvoerder. Stella heeft nog geen contact gehad met het tv-programma of met producent Talpa over het stopzetten van de sponsoring. De woordvoerder kon nog niet zeggen of er nog contact komt met het programma of de producent.

Talpa

Het is voorlopig nog onduidelijk of het toegezegde gesprek van Talpa met Derksen over het kaarsenverhaal al heeft plaatsgevonden. In de uitzending van Vandaag Inside zinspeelden Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp er wel meerdere keren op dat het programma mogelijk zou kunnen gaan stoppen.



Vooral Van der Gijp heeft er niet echt lol meer in sinds diverse incidenten waardoor het programma en de mannen onder vuur kwamen te liggen. De eerste keer gebeurde dit toen Van der Gijp in 2018 VRT-journalist Bo van Spilbeeck belachelijk maakte na haar beslissing om als vrouw door het leven te gaan. Ook grappig bedoelde opmerkingen van Derksen over de gelijkenis tussen Akwasi en Zwarte Piet leidden tot wekenlange discussies en boze reacties, onder meer van sponsors van het programma. Toen trok ook een groot aantal sponsors zich terug.

Ook Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft voor beide uitzendingen van Vandaag Inside geen goed woord over. ,,Wat er in beide programma’s besproken is, blijft kwetsend en vernederend voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en voor hun naasten”, aldus Uslu.

