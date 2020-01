Openhartige Billie Eilish over donkere periode: Ik dacht dat ik de 17 niet zou halen

Billie Eilish heeft een heftige tijd achter de rug. Tegenover CBS-presentatrice Gayle King (65) vertelt ze voorafgaand aan de uitreiking van de Grammy Awards zondag hoe ze in 2018 door de roem met zichzelf in de knoop kwam en suïcidale gedachten had.

,,Ik was zo ongelukkig en ik voelde geen plezier meer‘’ , blikt Billie Eilish terug in The Gayle King Grammy Special. De 18-jarige Amerikaanse had destijds niet verwacht dat ze die leeftijd zou halen. ,,Ik dacht echt dat ik niet ouder zou worden dan 17.’’

Haar ster was rijzende, ze scoorde haar eerste hits, maar genieten lukte niet doordat haar nieuw verworven sterrenstatus ten koste ging van een aantal vriendschappen. Dat hakte er behoorlijk in bij de jonge Billie. ,,Ik moet denken aan een keer dat ik in Berlijn was en alleen in mijn hotelkamer zat en ik herinner me dat daar een raam was. Ik weet nog dat ik aan het huilen was omdat ik dacht aan de manier waarop ik zou overlijden en dat ik dat zelf zou doen.’’

Met hulp van haar moeder, familie en therapie krabbelde ze weer op. De zangeres vindt het fijn dat ze nu haar fans kan helpen met soortgelijke problemen. ,,Ik pak ze bij de schouders en zeg: zorg alsjeblieft goed voor jezelf, wees goed voor jezelf en aardig voor jezelf. Doe geen dingen om jezelf alleen maar meer pijn te doen.’’

Grammy’s

Billie Eilish maakt zondag kans op maar liefst zes Grammy Awards, voor onder andere Beste Album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Beste nummer (Bad Guy) en Beste Nieuwe Artiest.

Ook mocht ze zich als jongste artiest ooit op de soundtrack storten van de nieuwste James Bond-film. Daarmee schaarde ze zich in een illuster rijtje, met grootheden als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner en Gladys Knight.