Openhartige Bizzey over depressieve periodes door hoge werkdruk: ‘God heeft mij wakker geschud'

Bizzey legde de lat voor zichzelf ontzettend hoog. ,,Ik was zo teleurgesteld als ik niet op nummer 1 stond, maar op plek 2’’, zegt hij. Hij belandde daardoor uiteindelijk in een depressie. ,,Als ik ergens was, dan zocht ik direct het donkerste hoekje op.’’

Programmamaker Robbyn Jansen zoekt in Bitterzoet uit of het nog wel leuk is om beroemd te zijn. In de nieuwste aflevering onderzoekt ze de mentale druk onder de Nederlandse sterren. In bovenstaande video zie je de openhartige verhalen van Bizzey en Thomas.