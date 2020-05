Openluchtfestivals openen met beperkt aantal bezoekers

Riverdale-ac­teurs Cole en Lili nu toch echt uit elkaar

16:34 De geruchten gingen al een tijdje rond, maar nu moeten Riverdale-fans toch echt de tissues erbij pakken. Acteurs Cole Sprouse en Lili Reinhart zijn na drie jaar uit elkaar, meldt een bron aan New York Post. De twee zitten nu ook apart van elkaar in quarantaine.