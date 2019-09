Opera-fenomeen Paul Potts pakt 'internettrol' aan na uitschakeling: ‘Jij trolt, ik reis de wereld rond’

In 2007 werd de in Wales opgegroeide Paul Potts (48) in één klap wereldberoemd na zijn verpletterende auditie in Britains Got Talent. De toen nog zwaarlijvige telefoonverkoper maakte diepe indruk op de in eerste instantie uiterst sceptische jury, maar veroverde uiteindelijk hun harten met zijn verpletterende vibrato.

Deze zomer, alweer twaalf jaar later, maakte Potts zijn langverwachte rentree in Britain’s Got Talent: Champions, een talentenjacht waar verschillende winnaars, finalisten en andere succesvolle deelnemers uit de Britse en edities uit andere landen het tegen elkaar opnemen. Het avontuur van Potts strandde - tot verbijstering van de juryleden en kijkers - gisteren in de halve finale van de talentenjacht.

Tekst gaat verder onder de tweet

‘Ik dacht dat je grappig was’

Een anonieme internettrol zag hierop zijn kans schoon en stuurde Potts via Twitter een screenshot van een vacature bij Carphone Warhouse, het telefoonbedrijf waar Potts voor zijn carrière als verkoper werkte. Daar kon de operaster in eerste instantie wel om lachen. ,,Haha, ik denk dat ze er een probleem mee zouden hebben als ik 95 procent van de tijd weg zou zijn, omdat ik meer dan vijftig shows doe in vijf landen.”

De naamloze twitteraar was daar kennelijk niet zo van onder de indruk. ,,Ik weet wel in welke show jij niet zal verschijnen”, reageerde de man vilein, daarmee doelend op de finale van Britain’s Got Talent: Champions. Die opmerking schoot kennelijk bij Potts in het verkeerde keelgat. ,,Ik ben teleurgesteld in jou. Ik dacht eigenlijk dat je echt grappig was. Nu blijkt gewoon dat je aan het trollen bent, wat nooit grappig is. Terwijl jij trolt, reis ik de wereld rond. Ik weet wel wat ik liever doe.”

Geschokt

De abrupte uitschakeling van Paul Potts maakte gisteren in elk geval de tongen los. Op het moment dat zijn naam niet werd genoemd, reageerden Simon Cowell en de andere juryleden geschokt. ,,En hoe zit het dan met Paul Potts?!”, vroeg Amanda Holden verrast.



Volgens critici zou Potts na het horen van de uitslag chagrijnig hebben gereageerd, maar op Twitter laat hij weten dat hij meestal zo uit zijn ogen kijkt. ,,Dat is mijn gebruikelijke gezichtsuitdrukking. Ik was zelfs zó chagrijnig dat ik niet de zaal uitstormde maar speciaal bleef staan om foto’s en handtekeningen uit te delen”, schrijft Potts met een knipoog.