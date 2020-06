Opgeluchte Herman van Veen gaat in augustus weer spelen

Herman van Veen gaat vanaf augustus weer optreden. De zanger begint in augustus met tien concerten in de openlucht. In coronatijd moest Van Veen (75) zien te overleven. ,,Ik was zelden zo in de weer.’’

,,Ja, wij gaan weer spelen’’, zegt Herman van Veen. De opluchting klinkt in zijn woorden door. ,,Te beginnen met tien concerten in augustus op Landgoed De Paltz. Open air. Daar mogen 100 mensen komen die dan op anderhalve meter van elkaar – alleen of in groepjes als het familie is – mogen zitten.’’

Vervolgens wil de zanger het land in om de wegens corona verplaatste voorstellingen in te halen. ,,Voor, zoals het er nu uitziet, plusminus dertig procent van de mogelijke zaalbezetting’’, zegt Van Veen, die nog wel hoop heeft op uitbreiding na de persconferentie van premier Rutte. ,,Het idee is om vijf keer per week te gaan spelen; op vrijdagavond en in het weekend zowel in de middag als op de avond. Een programma zonder pauze. We verwachten binnen twee weken te weten waar we precies optreden.’’

Van Veen was de afgelopen maanden blij met de NOW-regeling, waardoor de overheid een deel van de salariskosten overnam. ,,Zonder die back-up zou het aanzienlijk ingewikkelder zijn geweest. De afgelopen maanden waren we vooral in de weer met het bekomen van de schrik en het regelen van de gang van zaken op ons kunstencentrum in Soest. Daar sleutelen we op het ogenblik met 25 mensen aan ons bestaan, ik was zelden zo in de weer.’’

Volledig scherm Herman van Veen vorig jaar bij repetities voor de voorstelling De Wolf, back in town op landgoed De Paltz in Soest © Caspar Huurdeman