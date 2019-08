Ophef over nieuw Kinderen voor Kinderenlied: ‘Dit vrolijke nummer leidt echt niet tot obesitas’

Het splinternieuwe Kinderen voor Kinderen-liedje Reis Mee! is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten omdat het kinderen in vakantietijd zou aansporen om ongezond en calorierijk te eten. In het door Tjeerd Oosterhuis gecomponeerde nummer, waarvoor hij met cabaretier Jochem Myjer de tekst schreef, wordt gezongen dat kinderen als ze vrij zijn ‘lekker los’ willen gaan met ‘pizza, pasta en patat’.

Op sociale media wordt het op 22 augustus verschenen liedje voorzien van snedige commentaren. Zo zou Reis Mee! in het extreemste geval, als kinderen zich afwenden van gezond eten en kiezen voor onverantwoorde alternatieven, kunnen leiden tot obesitas. ‘Omdat een kinderliedje kan bepalen wat er thuis op tafel komt’, veronderstelt iemand op Twitter. Weer een ander denkt dat het wel meevalt met de ‘negatieve educatieve werking’ van het nummer: ‘Ophef om niets’. Of: ‘Wat een gezeik. Meestal wordt in Kinderen voor Kinderen-liedjes opgeroepen tot meer beweging. als dat een keer niet gebeurt, is het gelijk mis’.

Menigeen vraagt zich af waar de critici zich druk om maken. Over het vervangen van oer-Hollandse gerechten zoals haché, zuurkool, spruitjes en puree en de in het lied geopperde vakantiealternatieven pizza, pasta en patat stelt iemand: ‘Gelukkig lusten volwassenen dat ook allemaal niet, want ik zie dagelijks een colonne aan bezorgscooters voorbij rijden’.

Tjeerd Oosterhuis haalt zijn schouders op over de ophef die zich overigens vooral beperkt tot Twitter. ,,Ik zie eigenlijk vooral positieve reacties op het nummer dat de titelsong is van het nieuwe Kinderen voor Kinderen-album dat 20 september verschijnt. Volgens Oosterhuis is het vrolijke nummer puur vanuit de gedachtegang en vanuit het oogpunt van kinderen geschreven. ,,Het gaat over de fantasie van kinderen dat ze tijdens vakantie iets mogen eten wat onder normale omstandigheden meestal niet aan de orde is. Oftewel iets meer frietjes eten.”

IJsjes

Oosterhuis, vader van twee jonge dochters en echtgenoot van zangeres Edsilia Rombley, benadrukt dat het lied is gemaakt voor kinderen en niet voor hun ouders. Over die laatste groep: ,,Als je wilt dat je kinderen naar je luisteren, moet je ze af en toe wat vrijheid en ruimte geven, de teugels laten vieren. De vakantie is daar de uitgelezen periode voor. Pizza, pasta en patat: het moet soms gewoon kunnen. Evenals ijsjes. Tijdens de vakantie niet ééntje, maar het liefst elke dag. Daar kijken kinderen in hun gedachten naar uit. Het zegt niets over slechte eetgewoonten.”

Dat het lied, zoals een enkele criticaster veronderstelt, zou kunnen leiden tot obesitas, noemt Oosterhuis ‘overdreven'. ,,De teksten van de Kinderen voor Kinderen-nummers gaan, zo stelt Oosterhuis, over actuele thema's zoals de natuur, het milieu, gelijkheid en discriminatie. ,,Educatieve onderwerpen dus, maar natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor ontspanning. Naast liedjes met een educatief thema, zijn er dus ook rebels getinte nummers zoals Reis Mee!” Het ‘gewraakte’ nummer heeft overigens wel iets weg van het KvK-nummer Kip, patat en appelmoes uit 1989. Of daar ook negatieve reacties op kwamen, is onduidelijk. Maar op Twitter merkt iemand over het lied op: ‘dit is kinderen voor kinderen en geen volwassenen voor kinderen’.