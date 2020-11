Opnames derde seizoen Netflix-hit You begonnen

Podcast ‘Maak nou eens een personage lesbisch in zo’n Nederland­se romcom’

30 oktober Het is droevig gesteld met de diversiteit in Nederlandse films en series. Dat vindt scenarist Maud Wiemeijer, die internationaal furore maakt met de door haar bedachte serie Anne+. ,,Er valt nog heel wat te halen in de filmwereld, waar wit en hetero zijn de norm is’’, zegt ze in de podcast Bingewatchers. ,,Er worden nog zoveel vijfde delen van romcoms uitgebracht over weer een heterokoppel. Maak een personage eens lekker lesbisch, zo moeilijk hoeft dat niet te zijn.’’