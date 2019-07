Opnames Fast & Furious 9 stilgelegd na ongeluk stuntman

Nicole Kidman zet presenta­tor die vist naar seksleven op zijn plek: Hou je mond!

13:48 Nicole Kidman (52) zal zich wellicht nog lang beklagen dat ze te gast was bij het Australische radioprogramma The Kyle and Jackie O Show. De actrice was er om haar rol in Big Little Lies te bespreken, maar kreeg in plaats daarvan een reeks vragen voorgeschoteld over haar seksleven met Keith Urban. Kidman was duidelijk not amused.