Opnames nieuwe Matrix-film stilgelegd vanwege corona

Het is niet duidelijk wanneer de opnames verder kunnen gaan. Het derde vervolg op de iconische film uit 1999 zou in mei 2021 in de bioscopen te zien zijn.



Al een flink aantal grote filmproducties moest worden stilgelegd vanwege het coronavirus. De nieuwe Fantastic Beasts-film zou maandag van start gaan, maar ook die opnames zijn opgeschort. In Australië zijn de opnames van de nieuwe Elvis Presley-film opgeschort omdat hoofdrolspeler Tom Hanks het coronavirus heeft.



Ook de opnames van de nieuwe Batman-film, met Robert Pattinson in de hoofdrol, zijn stilgelegd.