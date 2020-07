Opnames nieuwe Mission: Impossible in Noorwegen mogen doorgaan

De Noorse regering maakt een uitzondering voor buitenlandse filmproducties die in het land komen filmen. Cast- en crewleden moeten wel bij aankomst in Noorwegen en daarna iedere 48 uur getest worden en mogen niet met het 'gewone volk' in contact komen. ,,Dit is goed nieuws voor de Noorse filmindustrie die zo geen projecten misloopt”, zegt de Noorse minister van cultuur Abid Raja in een verklaring.



Het was nog niet bekend waar de opnames van de zevende Mission: Impossible-film in Noorwegen plaats zouden vinden. Gefluisterd werd dat er misschien in de westelijke provincie Møre og Romsdal gefilmd zou worden. In 2017 werden in Noorwegen ook al opnames gemaakt voor de film Mission: Impossible - Fallout.



Begin dit jaar werd in Venetië (Italië) begonnen met de opnames voor de nieuwste Mission: Impossible-film met Tom Cruise in de hoofdrol. Vanwege de coronacrisis werden deze toen stilgelegd.