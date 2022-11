Opnames Top2000 Quiz met Matthijs Van Nieuwkerk vandaag afgeblazen

,,Na het verschijnen van het Volkskrantartikel en de dynamiek die dat losmaakt, moeten we constateren dat vandaag niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen. Daarom hebben we besloten om de opnames van de Top2000 Quiz niet door te laten gaan. Deze beslissing is in samenspraak met Matthijs en de NPO genomen”, aldus een woordvoerder van de NTR.



De uitzendingen van de Top2000 programma’s staan voor december gepland. Onzeker is of NTR doorgaat met Matthijs van Nieuwkerk en de Top2000 Quiz. ,,Het artikel is gisteravond verschenen. Over eventuele gevolgen zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen”, aldus de NTR.

Mensen die vandaag te gast zouden zijn in de studio zijn inmiddels op de hoogte gebracht. ‘Het is vandaag niet het moment voor een feestelijke opname. Helaas betekent dit dat de opname van vandaag niet doorgaat en u niet naar Beeld & Geluid hoeft te komen. We snappen dat dit voor u een tegenvaller is, maar hopen op uw begrip’, valt er te lezen in het bericht.

Eerder stelde een woordvoerder van de NTR nog dat de opnames wél door zouden gaan. Het team van Top 2000 à Go-Go ,,herkent zich niet” in het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk zoals dat vandaag naar buiten kwam in een artikel de Volkskrant. ,,Door ons productieteam is in de afgelopen jaren met plezier en in goede relatie met Matthijs samengewerkt”, aldus de zegsvrouw.

De Volkskrant sprak met ruim vijftig voormalig medewerkers van de talkshow over ‘grensoverschrijdend gedrag’ van de 62-jarige Van Nieuwkerk, die lange tijd een van de bestbetaalde presentatoren van de NPO was. Het ging volgens de medewerkers om ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

