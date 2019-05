Opnames Undercover 2 in Breda: ‘De nieuwe buren zullen wel raar opkijken’

Drie man politie staat deze maandagmorgen aan de Keermanslaan in Breda. Om de verwachte stroom aan toeschouwers op afstand te houden. Social media ontplofte namelijk toen via een bewonersbrief de opnamelocatie ‘lekte’. Dáár moesten de fans zijn.

Nergens voor nodig, die politiebewaking, blijkt al snel. Op een enkele voorbijganger na valt de belangstelling tegen voor de opnames van de Nederlands-Vlaamse hitserie van dit moment. ,,Facebook was te klein toen het naar buiten kwam dat ze hier zouden filmen”, wijst Ronald de Bruijn op zijn woning. Zijn bank staat buiten, zoals heel zijn interieur eruit is gehaald. Op de tv-kast na dan. Het team van Undercover heeft zijn huis uitgekozen als filmlocatie.

De Koepel

Hoe dat zo kwam? ,,In december lag ineens een brief op de deurmat”, zegt De Bruijn. ,,Of ik het zag zitten dat ze hier opnames kwamen maken. Nou, dat was me wat.” Zijn hoekhuis was perfect voor de serie, zegt een van de opnameleiders. ,,Een typisch Hollands huisje. Feeëriek.”



Het productieteam van Undercover had het gevangenisterrein van de Koepel al geboekt als opnamelocatie. Toen zochten ze nog naar een volkshuisje. Liefst in Breda. ,,We zijn een keer of zes langsgereden", zegt de opnameleider. ,,Dit moest het worden.”

Volledig scherm De opnames van het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover vinden plaats in Breda. © Tom Hayes

Normaal in Amsterdam

Ronald de Bruijn staat trots te kijken hoe een man of 25 deze morgen af en aan loopt in en uit zijn huis. ,,Na december zijn ze een aantal keer in huis geweest om de boel te bekijken, op te meten. Daarna was het snel rond. Ik sta normaal voor de klas, maar heb een collega bereid gevonden deze dag van me over te nemen. In Amsterdam is dit misschien normaal, maar in Breda maak je dit niet iedere dag mee. En dat in je eigen huis.”

Hij knikt naar het huis van de buren. ,,Staat leeg. Vandaag krijgen de nieuwe bewoners de sleutels. Die zullen wel raar opkijken.”

Dat valt wel mee, blijkt als niet veel later de nieuwe buurman even kennis komt maken. ,,Ik hoorde al dat hier de opnames zouden zijn", zegt die, ,,maar ik dacht dat dat een paar huizen verderop zou zijn. Ach, ik had er al rekening mee gehouden dat de verhuiswagen overdag hier de straat niet in kan. Geen punt. Nog genoeg te doen hier.”

Volledig scherm De opnames van het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover vinden plaats in Breda. © Tom Hayes

Niets gemist

Wie hoofdrolspelers als Frank Lammers, Anna Drijver en de Vlaamse Tom Waes dacht te spotten in de Bredase buitenlucht, heeft niets gemist. Op de set maandagochtend toonde Robbie ‘Marc Gevers’ Cleiren zijn gezicht zien. De rest van de cast zou deze middag in de Koepel zijn. Daar draaien de camera's maandagmiddag en heel de dinsdag nog.

Het tweede seizoen van Undercover verschijnt in het najaar van 2020 op Netflix.

Bekijk ook

De serie is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Eindhovens Dagblad-verslaggever Chiel Timmermans ging op zoek naar de overeenkomsten.

Volledig scherm De opnames van het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover vinden plaats in Breda. © Tom Hayes

Volledig scherm De opnames van het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover vinden plaats in Breda. © Tom Hayes