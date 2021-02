Opnames van Fantastic Beasts 3 stilgelegd om coronabesmetting

Het is niet bekend om wie het gaat, maar een ingewijde vermoedt dat het een van de acteurs is, aldus de Daily Mail. ,,De productie wordt alleen gestaakt als iemand niet gefilmd kan worden. Niemand zegt wie het is, maar het is iemand die niet vervangen kan worden.”

Fantastic Beasts 3 zou eigenlijk november vorig jaar uitkomen, maar door het coronavirus liepen de opnames vertragingen op. De release werd daarom uitgesteld tot de zomer van volgend jaar.

Niet alleen corona was een probleem. Er vond ook een wisseling in de cast plaats. Johnny Depp, die slechterik Grindelwald speelt, werd vervangen door Mads Mikkelsen. De acteur was gevraagd zijn rol neer te leggen nadat hij zijn smaadzaak tegen The Sun had verloren.

De tabloid had hem in een artikel uit 2018 een ‘vrouwenmishandelaar’ genoemd na beschuldigingen van zijn ex-vrouw Amber Heard. Een rechter oordeelde dat niet is bewezen dat er sprake was van smaad en dat Johnny haar wel zou hebben mishandeld.

