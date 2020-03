Opnames vierde seizoen The Crown al afgerond

Hoewel andere series en films vertraging oplopen door het coronavirus, was de vierde reeks van de populaire Netflix-serie al grotendeels opgenomen. De productie ging vlot door en was dagen eerder klaar dan gepland. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer The Crown 4 op de streamingdienst verschijnt, maar volgens ingewijden is dat rond november of december dit jaar.



In de vierde reeks kruipt Olivia Coleman voor de tweede keer in de huid van koningin Elizabeth. Ook onder anderen Tobias Menzies (prins Philip), Helena Bonham Carter (prinses Margaret) en Josh O’Connor (prins Charles) keren terug.



Onlangs werd bekend dat The Crown stopt na het vijfde seizoen. Dan speelt Imelda Staunton de rol van de Queen.