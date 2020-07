Opnames Zondag met Lubach en Dit was het nieuws krijgen weer publiek

De kaartverkoop voor de nieuwe reeks Dit was het nieuws is vandaag van start gegaan. De makers van Zondag met Lubach spreken nog wel van een klein voorbehoud, omdat de situatie de komende weken door het coronavirus nog kan veranderen.



Zondag met Lubach en Dit was het nieuws zaten allebei midden in een reeks toen half maart de coronacrisis uitbrak. Beide programma's maakten het seizoen af zonder publiek. Lubach presenteerde zijn show vanuit een 'bunker', samen met eindredacteur Janine Abbring en vaste schrijver Tex de Wit.



In Dit was het nieuws gaven teamcaptains Peter Pannekoek en Jan Jaap van der Wal samen met de gasten commentaar op het nieuws met spatschermen tussen de verschillende deelnemers in.