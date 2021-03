Oprah: ‘Elizabeth en Philip niet degenen met zorgen om huidskleur Archie’

VIDEOHet familielid dat aan prins Harry zou hebben gevraagd hoe donker de huid van zijn baby zou zijn, is in ieder geval niet koningin Elizabeth of haar man, prins Philip. Dat zegt Oprah Winfrey, die het koppel interviewde, vandaag in gesprek met CBS This Morning .

Gayle King, een goede vriendin van Winfrey en een van de presentatoren van de Amerikaanse ontbijtshow, zegt dat ze ervan onder de indruk is dat Harry de identiteit beschermt van degene die de opmerkingen plaatste. Het is volgens haar een ‘internationaal raadspelletje’ geworden. Oprah Winfrey zegt daarop dat zij ook echt niet weet welk lid van het koninklijk huis dit zei. ,,Hij wilde er wel zeker van zijn dat ik wist, en dit ook zou delen, dat nadrukkelijk niet zijn grootmoeder (koningin Elizabeth, red.) of grootvader (prins Philip) bij deze gesprekken aanwezig waren.” Ook buiten het interview is Winfrey niet achter de identiteit gekomen. ,,Je kon wel zien dat ik het antwoord eruit probeerde te krijgen, zowel voor de camera als achter de schermen.”

Een van de opvallendste uitspraken in het interview van Harry en Meghan was dat er in de koninklijke familie zorgen bestaan over de huidskleur van haar eerste kind, omdat Meghan van gemengde afkomst is en zoon Archie een zwarte oma heeft. ‘Een familielid’ zou tijdens haar zwangerschap met Harry hebben besproken hoe donker de huid van zijn baby zou zijn. Ze zegt te vermoeden dat de gemengde afkomst van haar kind reden was om hem niet de titel prins te geven.

Harry bevestigde dat iemand hem in die periode heeft gevraagd hoe de kinderen eruit zouden gaan zien, maar meer wilde hij over de aantijging van racisme niet zeggen. ,,Dat gesprek ga ik nooit delen.’’ Harry zei in het interview ook dat de media ‘heel erg bevooroordeeld en racistisch’ waren. Dat zou voor hen dan ook een van de redenen geweest zijn om het Britse koningshuis te verlaten.

Lang niet het hele interview is uitgezonden, zegt Winfrey verder. Het gesprek duurde 3 uur en 20 minuten en is teruggebracht tot 1 uur en 25 minuten. ,,De belangrijkste vraag die beantwoord moest worden, is waarom ze hebben besloten om uit Groot-Brittannië te vertrekken. De vraag of ze de koningin met dat besluit hadden gepasseerd, is minder van belang. Ook omdat de Queen vorig jaar al heeft aangegeven dat Harry en Meghan dit besluit na maanden van gesprekken hebben genomen.”

Dat het interview een publicitaire ramp betekent voor de Britse royals, heeft Harry en Meghan er niet van weerhouden om toch met Winfrey te praten. ,,Als je zolang bent voorgelogen... Stel dat je eigen collega's of familieleden dingen over je zeggen die niet waar zijn en je voelt hoe pijnlijk dat is. dan voel je misschien de behoefte om het recht te zetten.”

