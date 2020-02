‘Opstapeling van ellende legde de bom onder huwelijk Marco en Leontine’

Gelukkig getrouwd blijven is een hele prestatie, benadrukt Van den Brand vanuit Italië. Ze organiseert daar liefdesretraites en helpt in het verwerken van een scheiding. Dat Marco (53) en de één jaar jongere Leontine er na 23 jaar een punt achter hebben gezet, daar schrikt zij niet van. ,,Bijna niemand redt het tegenwoordig niet meer. En dan gaat het nu ook nog om een koppel dat in de spotlights staat. Het zijn wat dat betreft net echte mensen, het blijft voor alles en iedereen moeilijk. Voor mensen die in de belangstelling staan, is het extra moeilijk omdat iedereen met je meekijkt. Iedereen heeft er een mening over. Dat geeft extra druk op je relatie.’’



Borsato zette gisteren geheel onverwachts een verklaring online, waarin hij liet weten dat hij en Leontine ‘met pijn in het hart’ hebben besloten uit elkaar te gaan. ,,We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven’’, schreef hij.



Naar de reden van de breuk blijft het gissen. Van den Brand denkt dat een opstapeling van ellende, zowel privé als zakelijk, Marco en Leontine de das heeft omgedaan. Hitartiest Marco gaf een maand geleden toe dat hij kampt met een burn-out en voorlopig geen muziek meer maakt. In 2009 ging zijn artiestenbureau The Entertainment Group na 15 jaar failliet. In die tijd had de zanger een affaire met pianiste Iris Hond, iets dat hij vorig jaar toegaf. Het betekende geen bom onder zijn huwelijk, tot nu. ,,Bij heftige ervaringen, zoals het verlies van een kind, of ontrouw, of financiële debacles, ga je er alle twee anders mee om. Het zijn elke keer weer mijlpalen waar je sterker uit kunt komen. Je kunt ze zien als een kans. Maar soms heb je zo veel te verwerken dat het niet meer te doen is. Dan voelt het beter om te zeggen dat het je niet gegund is, en verder te kijken.’’