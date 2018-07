Opvallend: Justin Timberlake in Ziggo Dome niet uitverkocht

Justin Timberlake promoot met het concert zijn nieuwe album Man of the Woods, dat uitkwam op 2 februari. De zangers laatste show op Nederlandse bodem was op 18 april 2014 in de Gelredome in Arnhem. Dat stadion is volgende maand weer het toneel van een van zijn concerten. Justin doet op 24 augustus nog een show in Arnhem en 25 augustus nog een in de Ziggo Dome. Ook deze optredens zijn nog niet uitverkocht.



De Man of the Woods tour van Timberlake beslaat Europa, Canada en de Verenigde Staten. Justin Timberlake is vanaf begin juli tot eind augustus in Europa.