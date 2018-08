Oranjes hadden bijzondere band met Annan

De Nederlandse koninklijke familie had een bijzondere band met Kofi Annan, de zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij was regelmatig te gast bij koningin Beatrix en prins Claus, en durfde het aan om Willem-Alexander in 2006 te vragen voorzitter te worden van de VN-Adviesraad voor Water en Sanitatie UNSGAB, een functie die hij volgens afspraak opgaf toen hij koning werd.

,,Ze is heel open, heel warm en ook heel wijs. En ze heeft het vermogen om mensen op hun gemak te stellen. Maar ze is ook iemand die heel goed voet bij stuk kan houden. Het is een fascinerende persoonlijkheid, een unieke mengeling van uiteenlopende eigenschappen en kwaliteiten die haar maken tot wie ze is", zei Annan in een interview met Zembla over de koningin. ,,Volgens mij hebben wij een band die in stand blijft als mijn ambtstermijn als secretaris-generaal erop zit. Zo zou ik het graag zien, en zij denkt er ongetwijfeld net zo over."

Annan was regelmatig in Nederland, waar hij onder meer de Four Freedoms Award ontving en een eredoctoraat van de Universiteit van Brabant. Beide keren was ook Beatrix aanwezig. Kofi Annan en zijn vrouw Nane waren ook bij het afscheidsdiner van koningin Beatrix in het Rijksmuseum en bij de inhuldiging van Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk van Amsterdam.

Huwelijk

Daar waren ze in 2002 al als genodigden bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Kofi Annan, die na zijn afscheid bij de VN onder meer lid werd van de door Nelson Mandela bijeengebracht groep 'wijze staatslieden', was ook in Delft bij de herdenkingsdienst voor prins Friso. Prinses Mabel was de eerste CEO van 'The Elders'.

Kofi Annan was in 2016 nog in Nederland, waar hij in Rotterdam een symposium bijwoonde waarmee tankopslagbedrijf Vopak zijn vierhonderste verjaardag vierde. Ook daar ontmoetten koning Willem-Alexander en Annan elkaar weer.