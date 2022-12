Oranjes op chic voor kerstkaart, Alexia draagt saffier oorbellen uit Máxima’s kluis

Bauer, Van Duin en Maasland te zien in nieuwe reeks De Kist

Zanger Frans Bauer, presentator André van Duin en presentatrice Bridget Maasland zijn te zien in het nieuwe seizoen van de EO-serie De Kist, dat vanaf zondag 15 januari op NPO 2 te zien is. Bauer is de eerste gast waarmee presentator Kefah Allush praat over het leven en de dood.

19 december