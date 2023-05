Organisatie koning Charles bevestigt vertrek Philip Schofield

The Prince’s Trust, de liefdadigheidsinstelling van koning Charles, heeft bevestigd dat presentator Phillip Schofield geen ambassadeur meer is. De stichting laat dinsdag aan de BBC weten het niet langer ‘gepast’ te vinden om samen te werken met Schofield, die onlangs stopte bij het tv-programma This Morning vanwege een affaire met een jongere mannelijke collega.

Eerder op dinsdag was de naam van de presentator, die zich als ambassadeur van The Prince’s Trust jarenlang inzette voor kwetsbare jongeren, al niet meer te vinden op de website. ,,Naar aanleiding van Phillips recente bekentenissen zijn we met hem overeengekomen dat het niet langer gepast is om samen te werken”, reageert een woordvoerder.

De 61-jarige Schofield maakte eerder deze maand bekend na ruim twintig jaar afscheid te nemen van This Morning. Afgelopen zaterdag gaf de presentator toe dat hij een affaire met een jongere collega had gehad, maar hij ontkende dat dat de aanleiding van zijn vertrek was.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: