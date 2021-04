Organisatie songfestival dolblij met publiek in Ahoy: ‘Konden we alleen maar van dromen’

Bakker is in elk geval in zijn nopjes: ,,We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven.’’ Hij benadrukt dat de gezondheid van de artiesten, crew en straks ook het publiek ‘absolute topprioriteit’ heeft. ,,In de komende weken zal duidelijk worden over de wijze waarop we publiek ontvangen en hoe de kaartverkoop zal plaatsvinden.‘’



Er zijn echter wel wat toelatingseisen: er worden alleen Nederlandse fans naar binnen gelaten vanwege het inreisverbod en mensen die negatief getest zijn op het coronavirus zijn welkom. Ook worden kaarten weggegeven aan mensen die over minder financiële middelen beschikken. Onlangs al beloofde de Rotterdamse wethouder Kasmi (D66, evenementen) dat voor 1616 Rotterdammers met een smalle beurs gratis tickets beschikbaar worden gesteld.