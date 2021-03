Organisatie songfestival laat niets aan het toeval over: speciale teststraat bij Rotterdam Ahoy

Het protocol, dat mede is geïnspireerd op protocollen van grote sportcompetities, is tot stand gekomen in samenwerking met de EBU, de internationale songfestivalorganisatie. ,,Traditioneel gezien brengt het Eurovisie Songfestival Europa samen op één podium en we zijn nog steeds vastberaden om dit in mei in Rotterdam voor elkaar te krijgen,” stelt uitvoerend supervisor Martin Österdahl. ,,We koersen op een veilig Eurovisie Songfestival waarbij alle artiesten live vanuit Rotterdam optreden. Met dit protocol laten we zien hoe we dit kunnen bewerkstelligen. De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen is onze hoogste prioriteit.’’



De maatregelen die de Songfestival-organisatie heeft genomen zijn afgestemd met festivalstad Rotterdam, goedgekeurd door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en gevalideerd door SGS, een internationaal bureau dat gespecialiseerd is in de toetsing van dergelijke plannen. Mochten nieuwe inzichten of actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan kan het plan op elk moment worden aangepast.