Organisaties van verzetsleden woest op NTR na weigering disclaimer bij serie: ‘We worden neergezet als lafaards’

In de aflevering over de Tweede Wereldoorlog wordt gesteld dat er in Nederland relatief weinig verzet was tegen de Duitsers. ,,De NTR heeft oog voor de gevoeligheid rondom het onderwerp, maar is het niet eens met de kritiek”, laat een woordvoerder weten. ,,De aflevering is, net als de hele serie, met veel zorg gemaakt en een disclaimer met de strekking dat de uitzending een ‘onvolledig en onjuist beeld’ schetst, zou geen recht doen aan deze zorgvuldigheid.’’

De omroep belooft wel online ‘meer context’ te bieden over het verzet in Nederland. Op de website van de serie is een extra verwijzing geplaatst naar eerder gemaakte NTR-programma’s over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Deze verwijzing zal komende zaterdag bij de herhaling van de aflevering op NPO 1 ook in beeld te zien zijn, meldt de omroep.

‘Historische misleiding’

Vier organisaties van oud-verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog kwamen voor de tweede keer in opstand tegen de NTR. Stichting 1940-1945, Stichting Herinnering Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen, Stichting Jacoba van Tongeren en het Verzetsmuseum in Amsterdam zijn van mening dat het in het programma lijkt alsof het verzet in Nederland niet of nauwelijks bestond en spreken van ‘historische misleiding’. ‘Alsof het Nederlandse volk laf was en op grote schaal actief met de bezetter meewerkte’, aldus de organisaties, die ook een advocaat in de arm hebben genomen, in een verklaring.

Ze eisten van de NTR een disclaimer voorafgaand aan de aflevering, waarin staat dat de uitzending ‘een eenzijdig beeld geeft van de bezetting’. Deze disclaimer moet minimaal acht seconden in beeld zijn, liet de advocaat weten. De organisaties wilden uiterlijk vandaag een reactie.

Evenwichtig

,,We zijn geschokt dat de NTR en de NPO deze misleidende informatie blijven verspreiden”, stelt woordvoerder Paul van Tongeren namens de organisaties. ,,Deze uitzendingen worden gebruikt op scholen en bevatten nu onwaarheden. Het is een taak van de publieke omroep om kinderen evenwichtig voor te lichten over onze geschiedenis. Dit is een feitelijke onjuistheid: we worden neergezet als lafaards.’’

De organisaties starten een crowdfunding. ,,We gaan aan iedereen die onze grief steunt vragen een klein bedrag bij te dragen aan juridische stappen”, aldus Van Tongeren. ,,Wij laten het hier niet bij zitten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die zijn leven heeft geriskeerd in de oorlog om de Duitsers te dwarsbomen.”

Een expert van het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, stelde woensdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat het niet duidelijk is hoeveel verzet er in Nederland plaatsvond. Veel verzetsdaden kwamen niet aan het licht. Bovendien was er zeker in de eerste decennia na de oorlog weinig aandacht voor verzetswerk van vrouwen en jongeren en verzetsdaden waarbij geen geweld werd gebruikt.