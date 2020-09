Orgel Joke (71) weigert BN’er-versie First Dates: ‘Ik ben net weduwe’

De 71-jarige Joke Meijer, beter bekend als Instagramsensatie Orgel Joke, is naar eigen zeggen gevraagd mee te doen aan een BN’er-versie van het populaire programma First Dates . Daar had Joke, die afgelopen januari nog haar man Robbert verloor, totaal geen zin in.

In het BNNVara-programma First Dates gaan mensen die elkaar nog niet kennen voor het oog van de camera op een blind date. ,,Van dat aanbod schrok ik’’, zegt Joke tegen Weekend. ,,Ten eerste zit ik helemaal niet op een andere man te wachten, ik ben nét weduwe geworden en moet nog wennen aan het alleen zijn. En ten tweede zal ik nooit met een date op televisie verschijnen, dat is niks voor mij.’’

Hoewel Joke dankzij haar succes op Instagram veel afleiding heeft, is het verlies natuurlijk nog vers. ,,Mijn man Robbert hoorde eind augustus vorig jaar dat hij kleincellige longkanker had’’, zegt Joke. ,,Eind januari overleed hij, dus het is heel snel gegaan. Het was opeens zo stil in huis en toen kwam corona er ook nog overheen.’’



Omdat ze longpatiënt is, adviseerde de huisarts haar zoveel mogelijk thuis te blijven. Op aanraden van haar jongste zoon pakte ze haar oude liefde weer op: de muziek. Hij filmde haar terwijl ze orgel speelde, deelde het resultaat op Instagram en inmiddels is ze ruim 33.000 volgers verder.

BNNVara wil niet bevestigen of Joke inderdaad is gevraagd. ‘We komen pas later dit jaar met een paar BN’er-specials van First Dates, zoals we eerder ook al een Valentijn-special maakten’, laat een woordvoerder weten. ‘De redactie bereidt dat nu eerst allemaal voor en later komen we zelf met de namenlijst van deelnemers. We gaan nu niet tussendoor reageren op namen.’

Joke won onlangs bij The Best Social Awards een prijs in de categorie Beste Thuisblijfcontent: