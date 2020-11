Orgel Joke brengt ode aan Fred van Leer

VIDEO Emotionele Fred van Leer doet zijn verhaal: ‘Dit blijft altijd een litteken’

6 november Fred van Leer heeft vanmiddag in een video op zijn eigen social media-kanalen eenmalig zijn verhaal gedaan nadat er een seksvideo van hem is verspreid. De Rotterdamse stylist belandde na de gebeurtenis in het ziekenhuis. ,,Ik heb lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik wil de regie in eigen handen houden. Ik heb mezelf iets aangedaan.”