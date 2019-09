‘Originele cast Harry Potter keert terug voor twee nieuwe films’

Het zou gaan om een verfilming van de Broadwayshow Harry Potter and the Cursed Child. Dit stuk verhaalt over Albus Potter en Scorpius Malfoy, de kinderen van Harry en Draco, en bestaat uit twee delen. Volgens de Amerikaanse filmwebsite We Got This Covered kruipen Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson voor de twee films weer in de huid van Harry, Ron en Hermelien.



Warner Bros., de filmmaatschappij achter de filmreeks, zou de rechten van het theaterstuk hebben gekocht. Het logo is inmiddels ook aangepast en dat zou volgens diverse fans, die stellen dat het beeldmerk nu meer een stuk filmisch is, op een nieuw bioscoopavontuur wijzen.