Oscarkandidaten gaan weer in première in Venetië

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het niet bij regisseur Todd Phillips, over de prijzen die zijn film Joker kan winnen. Toen hij geselecteerd werd voor het hoofdprogramma van het Filmfestival van Venetië, eiste hij dat hij ook zou meedingen naar de hoofdprijs, de Gouden Leeuw. Meestal willen regisseurs van grote Amerikaanse producties, zoals A Star is Born en Gravity, liever buiten competitie gehouden worden. Zij lijden liever geen prestigeverlies als zij op het eiland Lido buiten de prijzen vallen.



Phillips durft dat risico wel aan. ,,Wij hebben een film gemaakt die zich kan meten met elke productie uit de competitie. Die strijd wil ik wel aangaan’’, aldus de regisseur, die vooral bekend is geworden door de komische filmreeks The Hangover. Joker is helemaal gewijd aan de gestoorde schurk uit de Batman-producties. Eerder werd dit personage gespeeld door onder anderen Jack Nicholson, Heath Ledger en Jared Leto, maar de nieuwe bewerking met Joaquin Phoenix in de titelrol vertelt een veel meer gelaagd verhaal. Volgens insiders in Hollywood is Phoenix volgend jaar de grote favoriet voor de Oscar als Beste Acteur.