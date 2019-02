Oscarwinnaar Green Book in meer zalen te zien

Green Book won maandagochtend drie beeldjes, waaronder de prijs voor beste film. De roadmovie vertelt het waargebeurde verhaal van een zwarte pianist (Mahershala Ali) die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het gesegregeerde zuiden van de VS. Als lijfwacht neemt hij een racistische blanke chauffeur (Viggo Mortensen) mee. De film trok in de Nederlandse bioscopen tot nu toe 258.000 bezoekers.



De andere grote winnaars van de Oscaruitreiking was Bohemian Rhapsody, de film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. Het succesvolle muzikale drama kreeg vier beeldjes, waaronder die voor beste hoofdrolspeler (Rami Malek). Distributeur Warner Bros. laat desgevraagd weten dat er niet meer kopieën van de film worden bijgezet, omdat Bohemian Rhapsody nog steeds in meer dan 150 zalen in Nederland te zien is.



Bohemian Rhapsody trok tot nu toe 2,1 miljoen bezoekers in de Nederlandse theaters en staat na ruim vier maanden nog steeds in de top 5 van best bezochte films. De andere twee grote winnaars, het drama Roma en actiefilm Black Panther, draaien niet (meer) in de bioscopen. Roma, die in drie belangrijke categorieën werd bekroond, is wel te zien op streamingdienst Netflix.