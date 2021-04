Oscarwinst Chloé Zhao gecensureerd in China

Producent: aandacht voor Quo vadis, Aida? maakt het ver­schil

7:28 ,,Het is oké”, stelt producent Els Vandevorst nadat zondagnacht bekend was geworden dat haar film Quo vadis, Aida? niet de Oscar voor beste buitenlandse film in de wacht sleepte. Het drama over de val van Srebrenica was in de race voor Bosnië maar verloor van het Deense drama Druk.