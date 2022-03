Oud-deelnemers horen ‘droevig’ lied S10 als eerst, Stefania met stomheid geslagen

Ook César Sampson, die in 2018 derde werd namens Oostenrijk, is enthousiast. ,,Dit is misschien wel mijn favoriete lied [van dit jaar] tot nu toe’’, zegt hij.

De artiesten vinden de stem van S10 prachtig, waarmee ze in het refrein volgens hen een soort lang neuriënd geluid maakt. Ook de Nederlandstalige tekst is mooi, vindt winnaar van 2019 Duncan Laurence. ,,Ik hoop dat mensen als een gek de tekst gaan googelen’’, zegt hij. ,,Want die is erg mooi.’’

Maar volgens Gjon’s Tears, die vorig jaar als derde eindigde namens Zwitserland, is dat googelen niet eens nodig. ,,Als jij en je stem de boodschap zijn, zullen mensen het begrijpen, wat de taal ook is. (...) Ik ben gek op het nummer en ik weet zeker dat jij het ook geweldig vindt’’, wendt hij zich tot de kijkers.

Het refrein is ‘catchy’, merkt Sampson op. ,,Weet je wat ik er echt leuk aan vind?’’ zegt Duncan. ,,Ze heeft specifiek woorden gebruikt die je ook in het Engels kunt gebruiken.’’

De Grieks-Utrechtse Stefania Liberakakis, die vorig jaar tiende werd voor Griekenland, gebruikt van alle luisteraars de minste woorden, maar zegt daarmee het meest. Al aan het begin van het lied maakt ze met beide handen het ‘perfect’-gebaar, even later lijkt ze met stomheid geslagen over de kwaliteit. ,,Wauw’’, brengt ze alleen maar uit. ,,Ooh, haar stem!’’ zwijmelt ze later. ,,Het is een heel goed lied voor het songfestival.’’

Het nummer van S10 wordt morgen onthuld. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 10 tot en met 14 mei in Turijn. Vrijdag werd bekend dat de European Broadcasting Union (EBU) Rusland heeft uitgesloten van deelname vanwege de inval in Oekraïne.

