Oud-politicus Boris van der Ham te zien in politieserie Smeris

Record beste openings­week­end in Nederland­se bioscopen verbroken door The Lion King

22 juli De nieuwe versie van Disney-film The Lion King heeft het record van het beste openingsweekend in de Nederlandse bioscopen ooit verbroken. De digitaal geanimeerde film over leeuwenwelpje Simba trok in vier dagen tijd ruim 549.000 bezoekers en bracht 5,8 miljoen euro op.