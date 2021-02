Oud-presentator Frank Masmeijer blijft voorlopig in Belgische cel

Dochters Frank Masmeijer: In onze ogen is hij geen crimineel

3 december De dochters van Frank Masmeijer, Michelle en Charlotte, hebben vandaag in een openhartig interview met RTL Boulevard te kennen gegeven veel verdriet te hebben gehad van de situatie rond hun vader. Ondanks dat hij nu achter tralies zit in het Belgische Beveren, zien de twee meiden hun vader niet als een crimineel. ,,Of hij het nou gedaan heeft of niet, hij blijft mijn vader.”