Oud-Utopiaan Rowena zwanger van eerste kindje

‘Met veel blijdschap mogen we het eindelijk zeggen. Wij verwachten ons eerste kindje. Heel dankbaar voor dit wondertje!’, schrijft de realityster vandaag bij een kiekje met haar vriend, waarop ze de echo vasthoudt. Hoogstwaarschijnlijk is Rowena in november uitgerekend, zo valt af te lezen aan de hashtags die ze gebruikt.



De felicitaties voor de toekomstige ouders stromen ondertussen binnen. ‘Gefeliciteerd’ en ‘Wat een leuk nieuws, trots op jou’, schrijven diverse mensen.



Rowena en haar vriend maakten vorig jaar juli bekend een koppel te vormen. Daarvoor was ze tweeënhalf jaar gelukkig met Ruud Zwaan. De twee leerden elkaar kennen in Utopia en besloten in 2018 mee te doen aan Temptation Island VIPS. Ze overleefden de relatietest, maar maakten in maart 2019 toch bekend uit elkaar te gaan.