Oude cast grotendeels terug in derde seizoen La Casa de Papel

Het Spaanse La Casa de Papel is op Netflix de best bekeken niet-Engelstalige serie. De reeks draait om een groep kansloze criminelen die onder leiding van ‘de professor’ een ogenschijnlijk goed voorbereide overval plegen op de nationale bank in Madrid - het ‘huis van papier‘ - waar dagelijks miljoenen nieuwe euro-biljetten worden gedrukt. Bij de overval worden tientallen personeelsleden en toeristen gegijzeld, waarna rechercheur Rachel wordt ingeschakeld om het drama tot een goed einde te brengen.

Het derde deel van La Casa de Papel werd al in april dit jaar door Netflix aangekondigd, maar onduidelijk was wanneer de opnamen zouden beginnen. Mogelijk gaat deel drie van de succesreeks begin volgend jaar in première. Volgens Netflix, zo verkondigde de streamingdienst eerder, keert hoe dan ook ‘de professor’ (gespeeld door Álvaro Morte) terug. Maar in de nieuwe trailer duiken nog meer bekende gezichten op. Oftewel: een deel van de oude cast doet weer mee. Over de verhaallijn houdt Netflix zich op de vlakte. ,,De band (tussen de criminelen, red.) is terug. Deze keer zal het meer zijn dan alleen een roofoverval en met nieuwe leden wordt de inzet verhoogd", aldus Netflix.