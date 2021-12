Oudejaarsconference Peter Pannekoek gaat ‘hoe dan ook’ door

Net als vorig jaar zijn de theaters rond de jaarwisseling gesloten, vanwege de problemen met het coronavirus. BNNVara zond vorig jaar op 31 december de laatste Oudejaarsconference van Youp van ‘t Hek uit. Dat betrof de laatste try-out van Korrel Zout die hij voor publiek kon spelen, op 12 december 2020 in Utrecht. Zogenaamd vanuit het Torentje van premier Rutte leidde Van ‘t Hek zijn conference destijds in.

Peter Pannekoek over shows in middaguren: ‘Wilde nooit vroeg en in pak werken, kijk mij nou!’

Pannekoeks voorstelling zou aanvankelijk tussen kerst en de jaarwisseling worden opgenomen in Groningen, maar vanwege de eerder afgekondigde restricties week hij al uit naar Carré in Amsterdam. Afgelopen weekeinde stond hij voor het laatst met met de show op de planken terwijl publiek in de zaal zat, in theater Orpheus in Apeldoorn.