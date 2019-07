‘Ouderdom? Ik heb alleen een nieuwe heup’

Pierre Bokma (63) is oprecht verrast door de toekenning van de Johan Kaartprijs, maar naar eigen zeggen ook ‘licht verbaasd’ dat de onderscheiding – die eerder naar Youp van ’t Hek, Tineke Schouten, Gijs Scholten van Aschat en Simone Kleinsma ging – hem nu ten deel valt.

,,Ik word door de jury geprezen als een soort artistieke bruggenbouwer die het veronderstelde hogere kunstechelon en het meer laagdrempelige amusement verbindt. Bij mijn weten heb ik mijn werkzame leven niet anders gedaan. En die ‘hogere kunst’…? Ik heb altijd gewild, gestreefd en gehoopt dat kunst voor iedereen toegankelijk is.”

Gelauwerd

Bokma voelt zich in die zin verwant met een eerdere winnaar, André van Duin, ook zo’n kameleontische alleskunner. ,,Die heeft met zijn rol in het toneelstuk Sunshine Boys toch op behoorlijk verbijsterende wijze laten zien wat hij in dat zogenaamde hogere echelon kan.”

Pierre Bokma wordt in het bijzonder gelauwerd voor zijn rollen in de toneelkomedie Een man een man, waarin hij met Kees Prins speelt, en in #Niksteverbergen, het recentste theaterproject van De Verleiders. Typisch Bokma: hij is een briljant acteur die elk personage naar zijn eigen, authentieke hand zet.

In zijn laatste film Bankier van het verzet is hij de felle Nederlandse nazi Meinoud Rost van Tonningen, maar hij speelt met ogenschijnlijk hetzelfde gemak de gemoedelijke Mokumse caféhouder Cootje de Beer in ’t Schaep met de 5 pooten. Bokma is gulzig, genreoverstijgend en uiterst selectief als kwaliteit in het geding is. ,,Ik wil het allemaal verkennen, allemaal onderzoeken.”

Uitgesproken

In de populaire tv-reeks Rundfunk was hij de zeer Teutoonse Meneer Heydrich, naamgenoot van de beruchte Duitse nazileider Reinhard Heydrich.

,,Ze zochten iemand die een nogal uitgesproken Duitse onderwijzer kon spelen. Ik dacht: ha, een leraar Duits. Maar nee, het ging om een Duitse leraar. Heydrich geeft maatschappijleer en heeft een manische affiniteit tot zijn land van herkomst. Hij hoopt dat fanatisme ook in Nederland te kweken. Wie es damals in der Heimat war, zullen we maar zeggen.”

Naar eigen zeggen speelde hij zijn ‘eerste grote rol zonder publiek’ tijdens zijn toelatingsexamen voor de Toneelacademie Maastricht. ,,Dat duurde een week – er werd destijds nog écht gekeken of je talent bezat. Dat is niet in een dagdeel vast te stellen. ,,Al op dinsdag werd me verteld dat ik was aangenomen. Maar ik moest tot vrijdagochtend doen alsof ik van niks wist.”

Subliem staaltje acteerwerk

Overigens – bij zijn aanmelding op de academie gaf hij evenzeer een subliem staaltje acteerwerk ten beste. ,,Ik was helemaal niet ingeschreven, ging er op de bonnefooi naar toe, paspoort op zak. En van plan een flinke heisa te maken als ze me zouden weigeren. ‘Kom ik helemaal naar Maastricht, roepen jullie dat ik niet ben ingeschreven... Jullie hebben een fout gemaakt. Mooi is dat!’’’ Hij werd aangenomen.

Nee, peinst hij, een prille liefde voor acteren was er niet. Zeker, hij ging op de middelbare school wel klassikaal naar theater maar: ,,Ik stond liever buiten dan dat ik binnen zat.”

Van huis uit werd theater niet gestimuleerd. Integendeel. ,,Het was zoals die Duitse Gauleiter ooit zei: Wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon an meinem Revolver... Toneel, dat was zoiets als in je onafgeveegde blote reet over straat lopen.”

Schande

Een ‘thuis’ in de traditionele zin van het woord kende Bokma overigens niet. Zijn moeder was 17 toen ze van hem beviel – een schande in haar streng katholieke familie. Ze week uit naar Parijs om daar haar zoon te krijgen. Vervolgens belandde hij in verscheidene pleeggezinnen en internaten.

Bokma: ,,Ik was altijd op mezelf aangewezen. Zelf aan het scheppen, uitvinden, me opnieuw presenteren in weer nieuwe kringen. Daar kan geen toneelschool tegenop. Ik jureerde mezelf streng: wat kan beter? Hoe doen anderen het? ,,Gek genoeg ontwikkelde ik helemaal geen eigen identiteit. Dat maakte me ontvankelijk voor van alles en nog wat en werd eigenlijk mijn kracht. Elke zotskap die ik tegenkwam, zette ik op. Elke verkleedkist op mijn pad dook ik als eerste in.”

Passie en vakmanschap

Aldus werd hij op welhaast natuurlijke wijze acteur. ,,Als je dingen najaagt, mislukken ze bijna altijd. Natuurlijk had ik wel idolen. Stanley Kubrick, de cineast, een acteur als Laurence Olivier. En in Nederland Guus Hermus en zeker ook nog Jan Decleir. Als hij speelde, kwamen er volstrekt oorspronkelijke emoties los. Ongelooflijk hoe diep die konden ingrijpen in het gemoed van de toeschouwer. Het raakte je, veranderde je.”

Zijn lichting in Maastricht behoort tot de succesrijkste die ons land heeft voortgebracht: Gijs Scholten van Aschat, Peter Blok, Maria Goos, Willem van de Sande Bakhuyzen... Bokma is uiterst geliefd onder collega-acteurs en regisseurs, ook omdat arrogantie hem vreemd is. ,,Mensen die in zichzelf geloven, zijn de gevaarlijkste die er bestaan.”

Zijn passie en vakmanschap worden ook door de jury van de Johan Kaartprijs geprezen: ‘Een acteur die het kijkgenot van zijn publiek altijd vooropstelt en zich steeds weer voor de volle honderd procent inzet om het beste uit zichzelf en zijn rollen te halen.’

Tientallen films

Pierre Bokma, vader van vier kinderen bij drie moeders, speelde in tientallen films en toneelstukken, oogstte talloze prestigieuze onderscheidingen en is tevens verbonden aan het gezaghebbende Schauspielhaus Bochum in Duitsland. In ons land speelde hij jarenlang bij Toneelgroep Amsterdam en Orkater.

De tragiek van de ‘oudere acteur’ gaat door zijn uiterst actieve bestaan bovendien geheel aan hem voorbij. ,,Ik voel me uitstekend. Heb alleen een nieuwe heup – voor het overige word ik niet geplaagd door vervelende ouderdomsverschijnselen. En ik heb geen enkele behoefte om, zoals veel vrouwen doen, mijn gezicht naar achteren te laten trekken.