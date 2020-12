Oudste winnaar ooit in dansshow is lichtpuntje voor Britten: ‘Hartverwarmend’

De Britse comedian Bill Bailey (55), die ook regelmatig in Nederland optreedt, is de oudste winnaar ooit geworden van het immens populaire programma Strictly Come Dancing . Zijn optredens, volgens lokale media de ‘meest hartverwarmende ooit’, gaven voor veel Engelsen een gouden randje aan een zwarte dag én jaar. ‘Hij is onmiskenbaar een cultureel icoon.’

Strictly Come Dancing, in Nederland eerder bekend als Dancing with the Stars, is al jaren een van de meest geliefde programma’s van Engeland. Gisteravond keken op het hoogtepunt 13,2 miljoen mensen. Het format is bekend: beroemdheden worden gekoppeld aan professionele dansers en strijden samen om de discobal-trofee.

Lees ook Camilla duikt op in finale strictly Come Dancing

Het huidige, achttiende seizoen was bijna niet doorgegaan. Want hoe houd je je aan de coronaregels als alles juist draait om ‘tegen elkaar gedrukte, nauwelijks geklede lijven’, zoals The Guardian schrijft?



De BBC bedacht van alles. De professionals gingen twee weken in quarantaine en trokken daarna samen in een hotel, waar verder niemand verbleef. De dansende koppels vormden zogenoemde ‘bubbles’, zodat de professionals en de beroemheden binnen de regels nauw contact mochten hebben. Er werd veel getest en in de studio zat nauwelijks publiek.

Quote Dit is een nummer over niet opgeven. Hoop houden, hier doorheen komen. De show moet doorgaan Bill Bailey

Broodnodige verlichting

Zo ging het programma toch door. En hoe. Talloze twitterende kijkers en recensenten zijn unaniem lyrisch: Strictly Come Dancing was precies wat Engeland nodig had in een moeilijk jaar.



‘Broodnodige verlichting in tijden van lockdowns en ongekende angst’, schrijft The Independent in een vijfsterrenrecensie. Een ‘gezamenlijke ervaring’ waar het volk zo naar hunkert, vindt The Guardian, ook vijf sterren uitdelend. Zelfs de hertogin van Cornwall Camilla bedankte de makers voor het plezier.

Kerst gecanceld

De finale van gisteravond was extra beladen. Premier Boris Johnson had eerder op de dag ‘kerst gecanceld’, zoals lokale media schrijven. Veel Britten mogen niemand van andere huishoudens ontvangen, terwijl Johnson eerder nog had gezegd dat hij van Kerstmis af zou blijven.



Des te meer welkom was Bill Bailey, hét gezicht van de ontsnapping die Strictly bood. Weinig mensen hadden verwacht dat hij zo ver zou komen. Elk jaar is er immers de ‘incompetente oudere figuur’, zoals The Guardian schrijft. De clown die gezellig is, maar voor geen meter kan dansen en vooral wordt voortgesleept door de professional.



Maar Bill bleek wel degelijk competent. Week na week stal hij de harten van kijkers, terwijl hij van ‘veelbelovende underdog’ veranderde in een ‘onmiskenbaar cultureel icoon’. Hoogtepunt was zijn dans op Rapper’s Delight van The Sugar Hill Gang, die hem in één klap een serieuze titelkandidaat maakte:

Oudste

Vorige week oogstte de metalliefhebber lof door te dansen op Metallica en zo stond hij gisteren ineens als 55-jarige in de finale naast zijn partner Oti Mabuse. Dat is natuurlijk niet oud, maar wel een stuk ouder dan zijn concurrenten; twee van 19 en een van 32 jaar. Hij deed niet voor ze onder.



Na zijn optreden met The show must go on van Queen kon de winst hem eigenlijk niet meer ontgaan. De jury gaf louter tienen, maar daar ging het eigenlijk niet meer om.

,,We weten net dat de maatregelen verzwaard zijn’’, sprak een emotionele Bill na zijn dans. ,,Mensen zitten in isolatie met kerst. Dit is niet alleen een lied over de kunstsector, dit is een nummer over niet opgeven. Hoop houden, hier doorheen komen. De show moet doorgaan. Het gaat over sterk zijn.’’



En toen, als de kers op de taart die de Britten zo nodig hadden, won het stel:

Volledig scherm Oti Mabuse en Bill Bailey. © BBC/Guy Levie

De échte winnaar van dit seizoen was overigens het publiek thuis, concludeert The Telegraph. ‘In een uitdagend jaar kwam Strictly ons redden.’

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: