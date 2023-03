Over de Liefde: 'Vreemdgaan overkomt je niet. Je valt niet per ongeluk naakt op een ander’

In een vechtscheiding belanden? Dat zou Roos Boer nooit overkomen. ‘Mijn ex-partner en ik waren immers allebei hoogopgeleid. Vechtscheidingen zijn alleen iets voor hele rare mensen, dachten wij.’ Toch onderschatte ze het proces van scheiden. ‘Het is een life changing event ‘, vertelt ze in de nieuwe aflevering van Over de Liefde. ‘Je gaat niet alleen fysiek uit elkaar, ook emotioneel moet je los van elkaar komen. Daar had ik graag begeleiding bij willen hebben.’ Met die lessen die zij leerde van haar scheiding, begeleidt ze inmiddels andere stellen. ‘Pijnlijk om te zeggen, maar de grootste reden waarom partners scheiden, zijn de kinderen.’

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.